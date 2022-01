Адвокати лідера світового рейтингу Новака Джоковича допустили орфографічну помилку в анкеті апеляції, яку подали після анулювання австралійської візи сербському тенісистові.

Прізвище серба вказано як "Джокавіч", у решті документів цієї помилки немає.

Раніше австралійські прикордонники анулювали візу Новака, оскільки він не зміг довести, що має право на звільнення від вакцинації.

Розгляд апеляції відбудеться у понеділок о 10:00 ранку за Мельбурном.

If you want to read the submissions of Novak Djokovic's lawyers, they are publicly available below.



They are very technical though I suggest though you get out and do something better with your Saturday. https://t.co/HGJl5k7JlX