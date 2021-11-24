Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Ньюкасла Аллан Сент-Максимен зробив милий вчинок перед матчем 12 туру англійської Прем'єр-ліги з Брентфордом (3:3).
Хавбек подарував одному з уболівальників сорок Майклу Урвіну годинник TAG Heuer Aquaracer. Вартість цієї моделі становить приблизно 2,3 тисячі євро.
"Я відвідую Сент-Джеймс-парк вже майже 30 років і ніколи не був такий щасливий, як сьогодні. Все завдяки цьому приголомшливому хлопцеві. Він просто підійшов до мене і подарував цей годинник! Я приголомшений, не можу знайти слів! Удачі тобі, мій друг", - написав Урвін.
I’ve been coming to st James park for nearly 30 years and never been as happy as I am today thanks to this generous man @asaintmaximin walks over and gives me this watch! Absolutly dumbfounded lost for words!! ❤️❤️ maxi is a true geordie good luck today my friend for life 👍 pic.twitter.com/YaFQTpsrRQ— Michael Urwin (@michaelurwin14) November 20, 2021
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