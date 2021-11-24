Півзахисник Ньюкасла Аллан Сент-Максимен зробив милий вчинок перед матчем 12 туру англійської Прем'єр-ліги з Брентфордом (3:3).

Хавбек подарував одному з уболівальників сорок Майклу Урвіну годинник TAG Heuer Aquaracer. Вартість цієї моделі становить приблизно 2,3 тисячі євро.

"Я відвідую Сент-Джеймс-парк вже майже 30 років і ніколи не був такий щасливий, як сьогодні. Все завдяки цьому приголомшливому хлопцеві. Він просто підійшов до мене і подарував цей годинник! Я приголомшений, не можу знайти слів! Удачі тобі, мій друг", - написав Урвін.