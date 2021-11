Півзахисник Ньюкасла Аллан Сент-Максимен зробив милий вчинок перед матчем 12 туру англійської Прем'єр-ліги з Брентфордом (3:3).

Хавбек подарував одному з уболівальників сорок Майклу Урвіну годинник TAG Heuer Aquaracer. Вартість цієї моделі становить приблизно 2,3 тисячі євро.

I’ve been coming to st James park for nearly 30 years and never been as happy as I am today thanks to this generous man @asaintmaximin walks over and gives me this watch! Absolutly dumbfounded lost for words!! ❤️❤️ maxi is a true geordie good luck today my friend for life 👍 pic.twitter.com/YaFQTpsrRQ