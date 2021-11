Колишній футболіст збірної СРСР Євген Ловчев пішов із прямого ефіру Матч Прем'єр під час поєдинку відбірного турніру ЧС-2022 Хорватія - Росія (1:0).

Ловчеву не сподобалося, що експерти у студії хвалили гру російської команди.

Russia have been so bad in their decisive World Cup qualifier that one of the pundits stormed out of the studio at halftime pic.twitter.com/xnzWY4qYFE