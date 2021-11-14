Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст збірної СРСР Євген Ловчев пішов із прямого ефіру Матч Прем'єр під час поєдинку відбірного турніру ЧС-2022 Хорватія - Росія (1:0).
Ловчеву не сподобалося, що експерти у студії хвалили гру російської команди.
"Ви ж дурите народ, що у нас футбол нормальний. Це лайно рідкісне", - сказав Ловчев і пішов зі студії.
Russia have been so bad in their decisive World Cup qualifier that one of the pundits stormed out of the studio at halftime pic.twitter.com/xnzWY4qYFE— max seddon (@maxseddon) November 14, 2021
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua