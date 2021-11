Андердог сенсаційно нокаутував чемпіона світу. Відео нокауту

Відомий британський боксер Кід Галахед (28-2, 17 КО) зазнав несподіваної поразки, втративши титул чемпіона світу за версією IBF у напівлегкій вазі.

31-річний спортсмен був нокаутований явним андердогом, іспанцем Кіко Мартінесом (43-10-2, 30 КО).

