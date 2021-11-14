Школа беттінгу: чому краще ставити у лайві

Лайв-ставки значно збільшують ваші шанси на виграш

З вами BettMan і сьогодні я не буду робити ставки. Бо трохи замахався з тим відбором на чемпіонат світу. Вчора мій експрес не зіграв через збірну Норвегії, гравці якої так і не спромоглися забити бодай один гол у ворота латвійців. Скандинави втратили другу сходинку у турнірній таблиці, а я аж 1.76 $, які заробив до цього, складаючі показові експреси для своїх читачів.

Якби я робив ставку на Норвегія - Латвія під час гри, вже після перших 10-15 хвилин я б точно не схотів би ставити на перемогу синів Одіна. Бо вони грали примітивно, у традиційному британському стилі, а латвійці спокійно і організовано боронили свої ворота і дуже гостро контратакували. Тобто за такої гри норги могли б і програти. Ось чому у своїй професійній діяльності я ніколи не роблю ставки перед матчем.

Вчора був один доволі цікавий і драматичний матч, на прикладі якого я покажу вам, як можна робити ставки в “лайв-режимі”, уважно споглядаючи гру і очікуючи на певний перебіг подій.

Поговоримо про добре нам відомі команди, а саме пару Боснія - Фінляндія.

Перед початком гри у пре-матчі коефіцієнти були такими:

1 - 2.05 / Х - 3.33 / 2 - 4.10

(1 - перемога господарів, Х - нічия, 2 - перемога гостей).

Як я вчора писав у превью, я очікував, що у грі спрацює фактор форварда фінів, містера Пуккі. Він майстер контратак і витискання максимуму з, на перший погляд, не дуже опасних моментів. Тобто в цілому, я відчував, що фіни візьмуть три очки. Але ставити на таке до матчу, хоча і з вельми високим коефіцієнтом 4.10, я не став би.

І от гра почалась. Боснія, як очікувалася, тисне на ворота фінів, на правах господаря поля. Все передбачувано. Але за відсутності Джеко, стартовий порив не дав результату і настав час Пуккі. Спочатку він на рівному місці обікрав центрального захисника в центрі поля і побіг на побачення з воротарем, але трохи засильно відпустив від себе м’яч і заробив кутовий. Подача кутового завершилася пенальті, який Пуккі не зміг реалізувати. Але кілька хвилин по тому, Пуккі віддає результативну передачу і Форсс відкриває рахунок на 29-й хвилині.

Одразу після голу (30-та хвилина гри) коефіцієнти різко змінилися і стали вони ось такими:

1 - 4.33 / X - 3.40 /2 - 1.83

А на те, що фіни не програють (Х2), коефіцієнт на цей момент становив: 1.20.

Тобто, до чого я все це навів. Маємо 30-ту хвилину гри, вже чітко розуміємо розклад у грі: боснійці не можуть створити реальну загрозу і грають примітивно. Фіни успішно обороняються і класно контратакують. Та ще й повели у рахунку.

Якщо хочете, можете ставити з кф=1.83 на перемогу фінів і це призвело б до вашого виграшу. Я б за своєю традиційною фішкою поставив би з кф=1.20 на те, що фіни не програють. І не пожалкував би про своє рішення вже через 7 хвилин, коли суддя видалив з поля фінського гравця Райталу.

Але уявімо, що ви до цих пір не зробили ставку і дивитесь футбол далі. І от наступає 51 хвилина матчу і фіни забивають зі стандарту другий гол. Показую, як змінилися лайв-коефіцієнти після цього:

1 - 7.50 / X - 4.50 / 2 - 1.40 / X2 - 1.083

1.40 - доволі непоганий коефіцієнт на перемогу фінів і це куди надійніше, ніж було б поставити на їх перемогу до матчу, хоча і з високим коефіцієнтом 4.10.

Але рухаємось далі. На 69-й хвилині боснієць Менало відіграв один м’яч. Всі, хто поставив би до цього на перемогу фінів, дуже сильно напряглися б. А я був би спокійний, бо поставив би на непрограш фінів.

І от нарешті фінальна сцена матчу: на 73-й хвилині Пуккі обкрадає у штрафному майданчику боснійців захисника, що призводить до третього голу фінської команди. Рахунок стає 1-3, а коефіцієнти міняються на такі:

1 - 34.00 / X - 10.00 / 2 - 1.071 / X2 - 1.005

Якщо б ви тільки зараз наважилися робити ставку, то трошки б виграли, поставивши з кф=1.071 на фінів. Але це майже стовідсотковий вірняк :-)

Сподіваюсь ті, хто до цього не звертав увагу на ставки у лайв-режимі, відчули різницю між пре-матчем і ставками у реальному часі. А до реальних ставок я повернуся у вівторок, коли зроблю свій прогноз на гру Боснія - Україна. І там дуже багато буде залежати від наявності Джеко у складі боснійців.

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