Кваліфікація Чемпіонату світу: поки все передбачувано

BettMan прогнозує, чи слід очікувати на сюрпризи у відборі на чемпіонат світу

Хеллоу еврібаді, з вами знову експерт по ставках - BettMan. Перший день відновлення кваліфікаційних матчів світової першості пройшов без несподіванок і моя ставка зіграла, що засвідчую відповідним скріном.

Переходимо до сьогодення і в мене є чуйка, що все відбуватиметься вже не так передбачувано. Тому буду більш обережний у своїх прогнозах.

Тож погнали!

Група D



Боснія і Герцеговина - Фінляндія (початок о 16:00)

Чесно кажучи, стрьомна гра… Я б поставив на те, що боснійці не програють, бо за класом вони сильніші, але треба мати на увазі фактор Пуккі. Цей чувак може зробити гол з нічого і скористається навіть найменшою нагодою. Тому я не наважусь ставити на цю гру.

Франція - Казахстан (початок о 21:45)

Не сумніваюся, що багато хто поставить на перемогу французів (кф = 1.04). Але я цього точно робити не стану. Бо для гарантування собі першої сходинки у групі, “Le Bleus” вистачить і нічиєї. Тож я не впевнений, чи будуть вони достатньо наполегливими, аби перемогти.

Група G



Норвегія - Латвія (початок о 19-00)

Ризикну поставити на скандинавів, бо їх турнірна мотивація буде у цій грі зашкалювати. Кф = 1,14

Турція - Гібралтар (початок о 19-00)

Коефіцієнт на перемогу турків наближається до нуля, тому мені не цікава ця гра.

Чорногорія - Нідерланди (початок о 21-45)

Цей матч буде найцікавішим і в ньому голландці мають брати очки, бо остання гра з Норвегією буде надважкою. Ставлю на те, що Нідерланди не програють (кф = 1,04).

Група E



Бельгія - Естонія (початок о 21-45)

Бельгійська футбольна машина набрала за останні роки такої ходи, що жодним чином не ставить під сумніви їх потенційну перемогу над слабкими прибалтами. Тому впевнено ставлю на “Де Брюйне & Ко” (кф = 1.04).

Уельс - Білорусь (початок о 21-45)

Білоруси команда не проста і навряд чи гра стане легкою прогулянкою для британців. Тому точно не поставлю на перемогу Уельсу, а лише на те, що вони не програють.

Підсумовую і показую, який експрес в мене вийшов. Ставлю весь свій чистий виграш за два тижні ставок на сайті Чемпіон.

І звісно ж, сьогодні вболіваємо за нічию боснійців і фінів :-) Бо багатостраждальній збірній України не завадить будь-яка стороння допомога :-)

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