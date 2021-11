У Лас-Вегасі (штат Невада, США) на UFC Apex відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 197.

У головному бою турніру зустрічалися американець Макс Холлоуей (23-6) та мексиканець Яїр Родрігес (12-3). Холлоуей здобув перемогу.

Після поєдинку обидва бійці вирушили до лікарні, але перед цим зробили спільне селфі.

⁦@BlessedMMA⁩ and ⁦@panteraufc⁩ both taking a ride to the hospital. Max climbed in to Yair’s ambulance to congratulate Yair for one of the best fights ever. pic.twitter.com/Sl8m9O75aC