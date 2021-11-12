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Кваліфікація Чемпіонату світу: на кого ставити сьогодні?
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Кваліфікація Чемпіонату світу: на кого ставити сьогодні?
Кваліфікація Чемпіонату світу: на кого ставити сьогодні? Harry BettMan
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Кваліфікація Чемпіонату світу: на кого ставити сьогодні?

Сьогодні 18:26 Harry BettMan 113 0
На кого поставити сьогодні у кваліфікаційних матчах на Чемпіонат Світу?
Кваліфікація Чемпіонату світу: на кого ставити сьогодні?
#Школа беттінгу, #BettMan, #Чемпіонаті світу

З вами BettMan і я повертаюся до реальних ставок. На черзі поновлення матчів квалу світової першості, де команди підійшли до вирішальних матчів. Саме у таких двобоях рівень персональної мотивації футболістів знаходиться на найвищому рівні. І тому наступним фактором, який треба брати до уваги, є турніра мотивація команди в цілому.

Першими сьогодні о 19-00 грають Молодова - Шотландія з групи F. Наведу турнірну таблицю.

Як бачите, “хоробрі серця” вже не можуть наздогнати данців, проте їм треба захистити своє друге місце від потенційного максимуму набору очок командою Ізраїлю. Тому бажано сьогодні перемогти, адже остання гра буде проти лідера групи. Молдова, яка в цьому відборі є постачальником очок, буде грати лише за свою честь. А її футболісти, як це часто буває у бідних країнах, будуть займатися саморекламою. Впевнений, що Шотландія не програє (кф = 1.025).

Решта матчів цієї групи відбудеться о 21-45. Не маю сумнівів, що Данія завдяки креативності свого нападу без проблем розбере на запчастини Фарерські острови (кф = 1.04), а от у парі Австрія - Ізраїль буде справжня заруба. Досвід господарів поля має датися взнаки + підтримка власних трибун. Але… напад Ізраїлю грає більш результативно у цьому відборі і, на мою думку, може статися будь що. Тому утримався від ставки на цю гру.

Група I

Андорра - Польща
Польща зберігає шанси на перше місце у групі, тому буде вичавлювати максимум із ситуації. Ставлю на їх перемогу з кф = 1.05.

Англія - Албанія
Тут також все просто. Є фаворит, який буде намагатись втримати гандікап (3 очки) між другою командою групи. Можна, в принципі, поставити і на перемогу англійців, але я людина досвідчена і обережна. Тому обираю кф = 1.02, що Англія не програє.

Угорщина - Сан-Маріно
Ігнорую цей матч, бо коефіцієнт на перемогу господарів наближається до нуля, як і шанси угорців дістатися другого місця.

Група C

Італія - Швейцарія
Буде цікава напружена матч із нервом, але вірю у властивість італійців демонструвати свій супер рівень саме у таких матчах. Вважаю, що вони переможуть з мінімальним рахунком, але ставлю на те, що вони не програють (кф = 1.12).

Північна Ірландія - Литва
Обидві команди залишились без турнірних мотиваторів, але навряд чи господарі поля після гостьової перемоги 4-1 над цим суперником, вирішать вдома відпочити. Ставлю на їх непрограш з кф = 1.07.

Скрін білета зі ставками (загальний коефіцієнт = 1.37):

Завтра ще купа матчів у квалі Кубку світу, тож стежте за моїми прогнозами і пишіть у коментарях що ви думаєте стосовно них.

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