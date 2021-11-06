Ставимо на топ-чемпіонати та Українську Прем’єр-Лігу

BettMan перемикає свою увагу на європейські чемпіонати

Хай піпл, з вами BettMan. Я вдало відстрілявся три дні поспіль у єврокубках і підійшла черга до матчів домашніх чемпіонатів топ-країн Європи. До них додам нашу рідну і багатостраждальну УПЛ, яку ми знаємо як свої п'ять пальців. Чи думаємо, що знаємо :-)

Коли сідаєте аналізувати певні матчі, треба обов'язково приймати до уваги, чи брала команда участь у єврокубках на минулому тижні. І не просто брала, а як зіграла, чи важкий був матч, в якому емоційному стані можуть знаходитись гравці.

Сьогодні я вирішив поставити на три команди, які грали на тижні, а в своїх внутрішніх чемпіонатах приймають активну боротьбу у чемпіонських перегонах.

Динамо Київ програло Барселоні і буде налаштоване лише на перемогу над полтавською Ворсклою, аби зберегти лідируючу позицію у першості. Важко повірити, що Динамо може програти, тому і ставлю, що ДК не програє.

Баварія - це машина. Майже не помітивши минулого вівторка португальської Бенфіки, мюнхенці, як лідери німецької першості, мають сьогодні на класі розібратися із Фрайбургом. Але як завжди, я ставлю на непрограш фаворіта, аби перестрахуватися на випадок неймовірних збігів обставин.

Така сама ситуація і у Челсі, який б'ється за чемпіонство АПЛ. Але "royal blues", як і у єврокубках, залишаються без головних нападників - Лукаку та Вернера і через це їх атакувальна потужність не вражає. Тому знов ставлю на те, що фаворит не програє команді з нижньої половини турнірної таблиці (Барнлі).

Ну і на останок, для підтвердження моїх слів, публікую скрін.

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