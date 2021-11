Гейджи та Чендлера відправили до лікарні після бою на UFC 268

Американські бійці Джастін Гейджи та Майкл Чендлер госпіталізовані після їхнього бою на турнірі UFC 268, який відбувся у Нью-Йорку.

Їхній поєдинок тривав усі три раунди і завершився перемогою Гейджи одноголосним рішенням суддів - 29-28, 29-28, 30-27.

Після них відвезли до лікарні. Перед цим Гейджи спробував потрапити до тієї ж машини швидкої допомоги, що й Чендлер, і запитав, чи з ним все гаразд.

Both Michael Chandler and Justin Gaethje head to hospital.



Justin Gaethje tries to get in Michael Chandler's ambulance - looking for another two rounds?



📹 @AdamCatterall pic.twitter.com/gr1BxsnPXa