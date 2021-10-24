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Барселона - Реал: Найцікавіші матчі Ель Класіко

Сьогодні 10:15 Віктор Слюсаренко 228 0
Барселона - Реал: Найцікавіші матчі Ель Класіко
#Барселона, #Реал

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 жовтня, у матчі 10-го туру іспанської Ла-Ліги Барселона прийме мадридський Реал.

Відбудеться чергове дербі. За багаторічну історію суперництва, між цими командами накопичилось чимало цікавих і незвичайних матчів, які запам'яталися гравцям і вболівальникам по всьому світу.

Реал - Барселона 8:2 (3 лютого 1935)

Забиті м'ячі: Ласкано (14, 42, 73), Саньюдо (21, 35, 47, 81), Регейро (29) - Ескол (17), Гусман (68).

Найрезультативніший матч в чемпіонаті Іспанії між вічними суперниками, в якому виграв Реал - десять забитих голів на двох. Стати чемпіонами в тому сезоні мадридцям не вдалося, виграв турнір Бетіс.

Барселона - Реал 5:0 (21 квітня 1935)

Забиті м'ячі: Вентолра (43, 62, 68, 82), Ескол (48)

Матч другого кола в тому ж сезоні 1934/35 розгромно виграла вже Барселона, з того часу цей рахунок став досить популярним між двома іспанськими грандами.

Реал - Барселона 11:1 (19 червня 1943)

Забиті м'ячі: Пруден (5, 32, 35), Барінага (30, 42, 44, 87), Алонсо (37, 74), Курта (39), Ботелья (85), - Мартін (89)

Той самий спірний матч, в якому було забито 12 м'ячів на двох. Це був матч-відповідь у півфіналі Кубка Іспанії, перший матч виграли каталонці з рахунком 3:0 на своєму полі, але в Мадриді їх очікував зовсім негостинний прийом. Зараз вже складно розібратися, чи дійсно погрожували гравцям каталонської команди, але факт залишається фактом, на сьогодні це найбільша перемога в Ель Класіко.

Барселона - Реал 5:0 (25 березня 1945)

Забиті м'ячі: Сесар (41, 46), Браво (52), Ескол (77), М. Гонсальво (86)

Для каталонців сезон закінчився тріумфально, вони змогли завоювати другий титул Чемпіонів Іспанії, через 15 років після початку цього турніру. Мадридський Реал відстав усього на одне очко.

Реал - Барселона 6:1 (18 вересня 1949)

Забиті м'ячі: Ольмедо (2), М. Кабрера (4), Паіні (40, 68), Макао (62, 69) - Х. Гонсальво (85)

Велика перемога в першому колі залишилася за Мадридом, у другому колі вершкові також святкували успіх, але на виїзді вдалося обіграти "Барселону" з більш скромною різницею м'ячів - 2:3.

Барселона - Реал 7:2 (24 вересня 1950)

Забиті м'ячі: Ніколау (9, 56), Сесар (14), Аурелі (39, 88), М. Гонсальво (62), Басора (82) - Луїс Моловни (15), Гарсія Гонсалес (66)

Ще одна гольова феєрія і найбільша перемога каталонців з відповідними голами Мадрида.

Реал - Барселона 5:0 (25 жовтня 1953)

Забиті м'ячі: Ді Стефано (10, 85), Ольсен (34, 35), Луїс Моловни (39)

Перший матч проти каталонців, в якому по-справжньому розкрився Ді Стефано, а самі каталонці почали розуміти, якого гравця вони упустили. Розгромний рахунок був не тільки в цьому матчі першого кола, в другому колі перемогу святкували вже гравці Барселони, на своєму полі вони виграли з рахунком 5:1.

Реал - Барселона - 0:5 (17 лютого 1974)

Забиті м'ячі: Асенсі (30, 54), Кройф (39), Перес (65), Сотільйо (69)

Матч першого кола в Барселоні закінчився нульовою нічиєю і вболівальники мадридців, напевно, передчували перемогу над синьо-гранатовими, але "Барселона" з легендарним Йоханом Кройфом, вважала інакше. П'ять м'ячів знову влетіли в сітку воріт "вершкових". У тому сезоні каталонці завоювали свій дев'ятий титул чемпіонів країни.

Барселона - Реал - 5:0 (8 січня 1994)

Забиті м'ячі: Ромаріо (24, 56, 81), Куман (47), Іглесіас (86)

І знову Мадрид отримує п'ять м'ячів від команди Йохана Кройфа, тільки на це раз він займає пост головного тренера. На поле відзначався чудовий Ромаріо, який забив три м'ячі.

Реал - Барселона 5:0 (7 січня 1995)

Забиті м'ячі: Саморано (5, 21, 39), Луїс Енріке (68), Амавіска (70)

Через рік після розгромної поразки, "Реал Мадрид" зміг помститися і зробити це з таким самим рахунком 5: 0. Зіркою матчу став Саморано, а один з м'ячів забив Луїс Енріке, який згодом стане гравцем "Барселони", капітаном і тренером.

Барселона - Реал - 5:0 (29 листопада 2010)

Забиті м'ячі: Хаві (10), Педро (18), Вілья (55, 58), Геффрен (90)

Якщо попередні розгроми пройшли вже понад 20 років тому, то поразка з рахунком 5:0 на Камп Ноу у 2010 році у всіх мадридців добре тримається в пам'яті. Перший матч з "Барселоною" під керівництвом Жозе Моурінью виявився повністю провальним - п'ять м'ячів.

Реал - Барселона 0:4 (21 листопада 2015)

Забиті м'ячі: Суарес (11, 74), Неймар (39), Іньєста (53)

Ще один тріумф каталонського футболу, виграти з рахунком 0:4 на Сантьяго Бернабеу завжди почесно. Мессі вийшов на заміну, але також не зміг відзначитися. Багато в чому через це провального матчу у відставку був відправлений Рафаель Бенітес, а його місце зайняв Зінедін Зідан.

Суперництво між Реалом і Барселоною не закінчитися ніколи. Ці клуби завжди матимуть кращих гравців, кращих тренерів і вболівальників. Навіть за часів спадів у однієї команди, не можна брати до уваги ні турнірне становище, ні фізичний стан гравців - вони все одно вийдуть і будуть битися за Мадрид і за Барселону.

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