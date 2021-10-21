Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру Ліги конференцій луганська Зоря на виїзді зустрічається з софіївським ЦСКА.

На 65-ій хвилині іранському нападнику Зорі Аллах'яру вдалося відкрити рахунок. Він з кута штрафного майданчика влучив у дальній нижній кут воріт ЦСКА.

Удар гравця Зорі видався досить видовищним та дуже потрібним у цьому гостьовому матчі. Це лише другий гол у українських команд на груповій стадії єврокубків цього сезону.

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