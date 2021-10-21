Джерело - Чемпіон.

Перед поєдинком 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів ПСЖ - Лейпциг (3:2) фотографи відобразили цікаву пропозицію від юного шанувальника творчості Ліонеля Мессі.

Хлопець настільки сильно хотів роздобути футболку свого кумира, що натомість, мабуть, готовий був розлучитися зі своєю матір'ю. Умови бартеру хлопець записав на великій картонці чорним маркером, розмахуючи нею під час передматчевої розминки.

"Лео, дай мені свою футболку. Я віддам тобі мою маму" - там було написано.

Цікаво, що мати вболівальника в цей час сиділа поруч.

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