Перерву у фіналах футбольних турнірів хочуть збільшити до 25 хвилин

Південноамериканська конфедерація футболу (CONMEBOL) звернулася до Міжнародної ради футболу (IFAB) з проханням дозволити у фіналах змагань перерву між таймами у 25 хвилин.

Про це повідомляє ESPN.

Таке розширення тривалості перерви під час фіналів планують використати для розважальних шоу. CONMEBOL хоче це використати під час фіналу Кубка Лібертадорес за зразком перерви під час Супербоулу (фінальний матч з американського футболу в США).

Важливо! Пункт 2 правила 7 гри у футболу передбачає, що "гравці мають право на перерву між таймами, тривалість якої не перевищує 15 хвилин".

Міжнародна рада футболу включила це питання у свій порядок денний експертної зустрічі, яка відбудеться 27 жовтня. Серед інших питань, які планують розглянути – заміна гравців з підозрою на травму голови та правила про офсайд.

Варто додати, що це не вперше намагаються внести зміни щодо тривалості перерви під час матчів. У 2009 році з відповідною ініціативою виступили в ФІФА. Але її тоді розкритикували як комерційний хід з боку ФІФА задля збільшення тривалості часу на рекламу. Хоча в ФІФА переконували, що мали на меті допомогти гравцям, які змушені більше часу витрачати на дорогу з поля до роздягалень та назад.

До Міжнародної ради футболу, який регулює і визначає зміни футбольних правил, входить 8 членів: чотирьох делегує ФІФА, ще чотирьох – "батьки-засновники" організації з футбольних асоціацій Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. ФІФА при своєму створенні в 1904 році визнала суверенітет IFAB в питаннях зміни футбольних правил.

Щорічна зустріч IFAB, де це питання можуть затвердити, відбудеться в лютому або березні 2022 року.

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