Морозюк: Ярмоленко робить різницю на полі, без нього збірна України - інша

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко - надважлий гравець для команди.

Про це сказав колишній півзахисник збірної Микола Морозюк.

"Без Ярмоленка збірній - надзвичайно важко. Говорю це не тому, що він - мій друг. Ярмола робить різницю на полі в найважчі моменти, різницю в останній третині поля (зона атаки - ред.), там де нам найважче. Мені здається, такого ж гравця не вистачає нам на іншому фланзі. Такого гравця, як Коноплянка, коли Женя був у найкращих кондиціях. На жаль, ані Циганков, ані Зубков поки не дотягують до рівня Коноплянки", - зауважив Морозюк.

Нагадаємо, у матчі з Фінляндією Ярмоленко забив 43-й гол за національну команду. А вже сьогодні підопічні Петракова зіграють у Львові зі збірною Боснії і Герцеговини.

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