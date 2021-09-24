Відео дня. Фантастичний гол ударом через себе у Південній Америці

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі півфіналу Копа Судамерикана (південноамериканський аналог Ліги Європи) зустрічалися уругвайський Пеньяроль та бразильський Атлетико Паранаенсе.

Вже на другій хвилині гри глядачі на стадіоні у Монтевідео стали свідками неймовірного результативного удару, що його виконав футболіст гостей Давід Теранс:

Відзначимо, що бразильці виграли матч із рахунком 2:1.

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