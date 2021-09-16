 У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями

Сьогодні 20:51 Valeriy Ruchka 252 0
У гравця Челсі під час матчу Ліги чемпіонів вкрали сейф з медалями

Джерело - Чемпiон.

Футболіст Челсі Ріс Джеймс став жертвою грабіжників. Дім гравця лондонського клубу пограбували, коли Джеймс грав проти російського Зеніта у Лізі чемпіонів.

Про це написав сам гравець.

"Увечері 14 вересня, коли я грав за клуб у Лізі чемпіонів, група боягузливих грабіжників увірвалася у мій будинок. Спільними зусиллями їм вдалося завантажити в машину важкий сейф, в якому були деякі особисті речі",– написав 21-річний Джеймс.

Ріс зазначив, що у вкраденому сейфі були медалі переможця Ліги чемпіонів та Суперкубка УЄФА і нагорода за друге місце на Євро-2020 у складі збірної Англії.

"Ці медалі ми завоювали разом з Челсі і збірною Англії – нагороди, які не відняти у мене незалежно від того, чи володію я фізично ними, щоб довести це", – зазначив гравець.

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A post shared by Reece James (@reecejames)

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