Український тенісист Ілля Марченко у першому колі турніру в Стамбулі переміг Томаса Фаббіано. Але матч запам'ятався надзвичайно унікальним вчинком італійця.

У першому сеті Марченко перемагав 4:2 й у 7 геймі на подачі Фаббіано рахунок був рівним – 40:40. Після подачі італійця Марченко спрямував м'яч начебто в аут. Так вирішив суддя, але італієць вирішив що це був спірний епізод і розіграш переграли.

"Вражаюче. Неймовірна чесність", – прокоментував вчинок суперника Марченко

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