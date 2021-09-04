Футболісти збірної Англії пивом відзначили забитий гол просто під час матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі відбору до Кубка світу-2022 збірна Англії грала в Будапешті проти Угорщини. Коли на 55-й хвилині зустрічі нападник гостей Рахім Стерлінг побіг святкувати свій забитий м'яч, на нього чекала неприємна реакція з боку трибун.

Угорські вболівальники стали кидати в Стерлінга пластикові стакани з пивом та викрикувати расистські вигуки. Партнери Рахіма не розгубилися та показово почали піднімати з газону тару з алкогольними напоями та зробили кілька ковтків. Зокрема, такими діями відзначилися Джек Гріліш та Деклан Райс.

Додамо, що матч завершився з рахунком 4:0 на користь збірної Англії.

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