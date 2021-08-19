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Одеса зустрічає великий фінал «Кубок захисників України»

Сьогодні 13:21 Андрій Твердохліб 783 0
Одеса зустрічає великий фінал «Кубок захисників України»

Джерело - Чемпіон.

24 серпня, о 10:00 в день 30-річчя Незалежності України, на стадіоні "Чорноморець" в місті  Одеса, відбудеться Великий фінал "Кубка захисників України" з футболу. Цей масштабний захід став результатом всеукраїнських змагань, в яких брали участь 64 команди та більше 2 000 футболістів-аматорів. Всі вони 100% — учасники бойових дій та ветерани АТО/ООС.

До фіналу прямують:

●  команда "Ягуар" - Національна Гвардія України.

●  команда "Маріуполь АТО" - Збройні сили України.

●  команда "Волинь АТО" - збірна ветеранів російсько-української війни.

●  команда "Слов янськ АТО" - Національна Гвардія України.

Футбольна ліга учасників АТО – це регулярний Чемпіонат України з футболу, який офіційно внесений в Єдиний календар спортивних заходів Міністерства молоді та спорту України на 2021 рік. На сьогодні ліга  об’єднує у своїх лавах 98 команд, а це більше трьох тисяч учасників бойових, ветеранів АТО/ООС.

Всеукраїнське об'єднання "Українці Разом" є засновником та постійним партнером "Федерації Футболу учасників АТО", яка з 2015 року проводить змагання з футболу серед ветеранів АТО/ООС.  

"Українці Разом" — Всеукраїнське об'єднання свідомих і небайдужих українців, що було створено для допомоги захисникам України, які брали/беруть участь в антитерористичній  операції / об'єднаних сил на сході України, та членам їхніх сімей.  

Кубок захисників України відбудеться за сприяння Міністерства у справах ветеранів України та  Української асоціації футболу. Генеральний партнер – Стадіон "Чорноморець".

Фінал "Кубку Захисників України" - це найважливіша подія у спортивному житті воїнів АТО/ООС, яка повинна знайти відгук також у серцях патріотів України й просто поціновувачів футболу з усієї країни. 

Запрошуємо усіх містян і гостей Одеси! 

Вхід на стадіон вільний!  

Пряма трансляція відбудеться на YouTube каналі Федерації футболу учасників АТО. Переглянути її можна за  посиланням.

ДОВІДКА

Футбольні турніри Ліги учасників АТО відбуваються в Україні вже сім років. Це наймасштабніша в нашій країні програма спортивної реабілітації учасників бойових дій і ветеранів АТО/ООС. Організатором та засновником цих змагань є Федерація футболу учасників АТО під егідою та за постійної підтримки Всеукраїнського об’єднання "Українці Разом".

Наразі команди Ліги учасників АТО беруть участь у таких турнірах: Кубок Героїв АТО (аналог чемпіонату України), Суперкубок Героїв АТО/ООС України (матч, у якому зустрічаються цьогорічний переможець турніру з минулорічним тріумфатором), Кубок Об’єднаних сил (беруть участь найкращі команди від кожної силової структури) та чемпіонат Європи з футболу серед ветеранів війни. Додаткова інформація на офіційному сайті Федерації футболу учасників АТО football.ukrazom.org та Всеукраїнського Об'єднання "Українці Разом" ukrazom.org.

 

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