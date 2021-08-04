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Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії

Сьогодні 20:02 Valeriy Ruchka 60 0
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії

Ультрас загребського Динамо атакували фанатів варшавської Легії на вулицях столиці Хорватії перед поєдинком 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Хорватські фанати напали на поляків у районі під назвою Дубрава.

Майже сотня польських фанатів сама очікувала, поки ультрас Bad Blue Boys кинуть їм виклик.

Хлопці були озброєні битами, також вони активно використовували піротехніку.

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