Захисник київського Динамо Денис Попов опублікував несподівану світлину на своїй сторінці в соціальних мережах.

На фото 22-річний футболіст робить пропозицію руки та серця своїй обраниці, на ім'я Дарина. Відзначимо, що ще менше року тому гравець "біло-блакитних" зізнавався в любові і ділився спільними світлинами з титулованою дзюдоїсткою Дариною Білодід.

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