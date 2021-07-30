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П'ять фактів про Михайла Романчука, яких ви могли не знати

Сьогодні 20:48 Valeriy Ruchka 145 0
П'ять фактів про Михайла Романчука, яких ви могли не знати

Михайло Романчук уже здобув бронзу на Олімпійських іграх у Токіо, але це може бути не остання його медаль. Адже українець кваліфікувався до фіналу на своїй коронній дистанції.

Ми вирішили нагадати, або розповісти про 5 цікавих фактів із життя одного із фаворитів на "золото" Олімпіади.

Романчук та Фролов вийшли до фіналу на Олімпійських іграх

Закінчив Рівненську ЗОШ № 5 із золотою медаллю.

Плаванням займається із 6 років. У басейн привели батьки, щоб навчився плавати. 

Коли Михайлу було 10 років, хлопець сказав, що його основною дистанцією буде 1500 м вільним стилем. Зараз, це так і є.

У дитинстві Романчук провів певний час у Південній Америці. Батьки Михайла перебували в Аргентині на заробітках.  

В Ріо-2016 він не зміг потрапити у вісімку фінального запливу своєї коронної дистанції на 1500 метрів вільним стилем.

У кваліфікації Михайло показав лише 15-й результат.

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