Романчук та Фролов вийшли до фіналу на Олімпійських іграх

Фінал відбудеться 1 серпня

Джерело - Чемпіон.

На Олімпійських іграх у Токіо відбулася кваліфікація у плаванні на 1500 метрів вільним стилем.

У змаганнях брали участь двоє українців - Михайло Романчук та Сергій Фролов.

Фролов у третьому запливі фінішував з результатом 14:51.83. Це його найкращий особистий результат. Українець фінішував третім у запливі і за результатом відібрався до фіналу змагань.

Романчук виступав у четвертому запливі. Він фінішував з результатом 14:45:99. Він з першим результатом кваліфікувався до фіналу змагань. Фінал відбудеться 1 серпня.

Результати третього запливу:

Результати четвертого запливу:

Раніше, Бухов вийшов до півфіналу на Олімпійських іграх.