Легендарна грузинська спотсменка встановила історичний рекорд, який важко буде перевершити

Джерело - Чемпіон.

52-річна грузинська стрілчиня з пістолету Ніно Салуквадзе стала першою жінкою, яка взала участь у дев'яти! Олімпійських іграх.

Дебют Салуквадзе відбувся ще в складі збірної СРСР у Сеулів-1988. На перших для себе Іграх грузинка здобула "золото" (спортивний пістолет, 25 м) та "срібло" (певматичний пістолет, 10). Також у колекції Салуквадзе є "бронза" пекінської Олімпіади 2008 року (пневматичний пістолет, 10 м).

Нагадаємо, напередодні Олена Костевич завоювала свою четверту медаль на п'ятих Олімпійських іграх.

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