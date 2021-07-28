Джерело - Чемпіон.

Офіційний аккаунт Олімпіади в Токіо не поставив прапор Тайваню у пості про нагородження чемпіонів з дзюдо.

Про це повідомляє паблік Останній капіталіст.

"Звісно, прапор присутній в емоджі твіттеру, але бажання не конфліктувати з тоталітарним Китаєм виявилося сильнішим. Моральні поступки Китаю потроху стають нормою там, де цього раніше не було", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Китай розглядає Тайвань як власну провінцію, проте острів бореться з власну незалежність і вважає себе суверенною державою.

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