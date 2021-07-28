 Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
Світоліна вийшла до півфіналу Олімпійських ігор
Сьогодні 06:43 3192 2
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпійських ігор на 28 липня
Сьогодні 09:34 1152
Ус кваліфікувалася до півфіналу веслувального слалому на Олімпіаді
Сьогодні 09:20 336
Визначилися олімпійські чемпіони з академічного веслування
Сьогодні 08:42 714
Визначилася суперниця Світоліної в півфіналі Олімпійських ігор
Сьогодні 08:14 2063
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 07:56 44149 2
Ньябалі виграв першу сутичку на Олімпіаді в Токіо
Сьогодні 06:57 1248
Сестри Кіченок програли у чвертьфіналі Олімійських ігор
Сьогодні 06:16 960
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 28 липня
Сьогодні 05:04 4668
Токіо-2020. Усі переможці четвертого змагального дня - 27 липня
Вчора 20:10 2055
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:36 376
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною
Беленюк: Гаель попросив доглянути за Еліною Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:23 1134
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО
45 років тому Данило Мигаль станцював гопак на матчі збірної СРСР з синьо-жовтим прапором. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 22:42 5546
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано
Коміки Кварталу 95 підтримали Бєсєдіна. Вийшло, як завжди, погано Valeriy Ruchka
Вчора 22:27 909 3
Фото дня. Дар'я Білодід повернулася до України після Олімпіади
Фото дня. Дар'я Білодід повернулася до України після Олімпіади Valeriy Ruchka
Вчора 20:21 1674
Жахливе падіння. Спортсмен отримав травму на Олімпіаді, через стюарда
Жахливе падіння. Спортсмен отримав травму на Олімпіаді, через стюарда Valeriy Ruchka
Вчора 15:48 3071
На Олімпійських іграх боксер вкусив суперника
На Олімпійських іграх боксер вкусив суперника Valeriy Ruchka
Вчора 14:42 746
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Valeriy Ruchka
Вчора 14:18 10999
Колишній наставник Олімпіка приєднався до Реброва в Аль-Айні
Колишній наставник Олімпіка приєднався до Реброва в Аль-Айні Valeriy Ruchka
Вчора 13:53 1685
Дискваліфікований Верняєв привітав росіян з перемогою на Олімпійських іграх
Дискваліфікований Верняєв привітав росіян з перемогою на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 13:10 3188 3
Американська суперзірка готова заплатити штраф за замість норвезьких гандболісток
Американська суперзірка готова заплатити штраф за замість норвезьких гандболісток Valeriy Ruchka
Вчора 10:16 1002
Під час бою Берінчик - Лобов в залі сталася потужна бійка
Під час бою Берінчик - Лобов в залі сталася потужна бійка Valeriy Ruchka
Вчора 09:33 69177 2
Протест спортсменок. Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді у незвичній формі
Протест спортсменок. Німецькі гімнастки виступили на Олімпіаді у незвичній формі Valeriy Ruchka
Вчора 09:07 895
Поки ви спали, українці отримали бронзову медаль Олімпійський ігор
Поки ви спали, українці отримали бронзову медаль Олімпійський ігор Андрій Твердохліб
Вчора 07:01 1983
Футболіст збірної Німеччини зробив пропозицію дівчині під час інтерв'ю на Олімпійських іграх
Футболіст збірної Німеччини зробив пропозицію дівчині під час інтерв'ю на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
26.07.2021 18:16 802
Прямі трансляції
Навколо спорту

Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню

Сьогодні 08:36 Андрій Твердохліб 382 0
Знову політика. Офіційний твіттер Олімпіади проігнорував прапор Тайваню

Джерело - Чемпіон.

Офіційний аккаунт Олімпіади в Токіо не поставив прапор Тайваню у пості про нагородження чемпіонів з дзюдо.

Про це повідомляє паблік Останній капіталіст.

"Звісно, прапор присутній в емоджі твіттеру, але бажання не конфліктувати з тоталітарним Китаєм виявилося сильнішим. Моральні поступки Китаю потроху стають нормою там, де цього раніше не було", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що Китай розглядає Тайвань як власну провінцію, проте острів бореться з власну незалежність і вважає себе суверенною державою.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()