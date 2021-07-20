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Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України

Сьогодні 19:50 Андрій Твердохліб 376 0
Один із винуватців стрільби під Одесою виявився спортсменом збірної України

Джерело - Думская.

Минулого тижня під Одесою сталася стрілянина - під час "чеченського" весілля один із гостей розпочав стрілянину з автомату. Невдовзі спецпризначенці МВС України заарештували заарештували понад 70 осіб. 

Як виявилось, у той вечір одружувався Могамед Закарієв, який виступає за збірну України з вільної боротьби, повідомляє Думская.

За словами самого спортсмена, ніякого криминалу під час свята не планувалося. Але один з гостей - Кирило Крамаренко, українець, який прийняв іслам вирішив інакше.

"Старші на весіллі попереджали його не порушувати закон - не стріляти, не діставати зброю, але він не послухався. Напевно, надивився відео - як на Кавказі святкують весілля, і вирішив повторити це тут", - розповів Магомед Закарі.

"Гостей поклали обличчями в підлогу, налякали дітей і жінок. Близько 80 осіб - у тому числі мене і моїх українських друзів - відвезли в міграційну службу для розгляду, хоча вони не стріляли. Деяким з них, у кого вид на проживання в нашій країні, загрожує депортація, хоча вони ніколи не порушували закони України. Це все схоже на розправу. Як нам здається, з огляду на призначення нового глави МВС України, керівництво ГУ Нацполіціі в Одеській області прагне таким чином продемонструвати Києву жорстку руку, готову припинити будь-які правопорушення.

"Ми - ніяке не ОЗУ, я і мої друзі народилися, виросли, навчалися, займаємося спортом і виступаємо за Україну на міжнародних змаганнях. Я, наприклад, зараз не потрапляю в Токіо, але планую наступну Олімпіаду провести зі своєю командою.

Магомед Закарієв заявив, що чеченська діаспора не має відношення до стрілянини на його весіллі. А зброя, з якої стріляв Кирило Крамаренко, офіційно зареєстровано.

У даному інциденті винен виявився мій гість - Кирило Крамаренко. Він понесе покарання за законом. А ми, молодь, витягли хороший урок з подій", - підсумував Магомед Закарі.

Зазначимо, Магомед народився і виріс в Одесі. Він виступає за збірну України з вільної боротьби. Його батько Ахмед Закарі загинув під Грозним 31 січня 2000 року, а сім'я перебралася в Україну і давно отримала українське громадянство.

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