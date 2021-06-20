Відео дня. Гол Роналду в ворота Німеччини - справжня фантастика

Джерело - Чемпіон.

У матчі Євро-2020 Португалія - Німеччина (2:4) один із голів португальців забив Кріштіану Роналду. Цей гол став 12-м! для лідера збірної на чемпіонатах Європи.

Але нашу увагу заслужила гра Роналду, яка передувала голу. Увага: Між першою та останньою дією рівно 15 секунд, а Кріштіану Роналду - 36 років!

1. Роналду вибиває м'яч під час кутового у власні ворота:

2. Вибігає у швидку контратаку:

3. Забиває гол:

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