У Польщі футбольний матч зупинив парашутист

Під час матчу чемпіонату Польщі з футболу на поле сів парашутист, який не впорався з керуванням.

Інцидент стався під час матчу четвертого дивізіону чемпіонату Польщі між командами Олімпія Ельблонг та Піза Барчево.

У чоловіка заплуталася мотузка, яка обірвалася під час польоту, через що він більше не міг керувати парашутом. Суддя матчу своєрідно відреагував на приземлення та негайно показав "порушнику правил" жовту картку.

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