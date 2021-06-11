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У Польщі футбольний матч зупинив парашутист

Сьогодні 18:11 Valeriy Ruchka 172 0
У Польщі футбольний матч зупинив парашутист

Під час матчу чемпіонату Польщі з футболу на поле сів парашутист, який не впорався з керуванням.

Інцидент стався під час матчу четвертого дивізіону чемпіонату Польщі між командами Олімпія  Ельблонг та Піза Барчево.

У чоловіка заплуталася мотузка, яка обірвалася під час польоту, через що він більше не міг керувати парашутом. Суддя матчу своєрідно відреагував на приземлення та негайно показав "порушнику правил" жовту картку.  

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