Відео дня. Ярмоленко знущається над Шевченком під час гри в тенісбол

Джерело - Чемпіон.

Фантастична атмосфера панує в таборі збірної України, яка продовжує готуватися до першого поєдинку на чемпіонаті Європи.

Під час гри в тенісбол на майданчику зійшлися Андрій Шевченко, Олександр Зінченко та Роман Яремчук проти Андрія Ярмоленка, Євгена Макаренка та Романа Безуса.

Захоплюючий поєдинок завершився перемогою Ярмола-team. Вінгер Вест Гема постійно жартував і "травив" коуча. Не зупинився Ярмола й під час свого післяматчевого інтерв'ю.

"Нехай це побачить вся Україна - команда роботяг перемогла мільйонерів", - пожартував лідер збірної України.

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