5 років тому помер великий Мухаммед Алі

Джерело - Чемпіон.

5 років тому на 75-му році життя помер легендарний боксер Мухаммед Алі.

Алі був єдиним боксером, який тричі вигравав титул чемпіона світу у важкій вазі. За свою майже двадцятирічну спортивну кар'єру він виграв 56 поєдинків, 37 з яких закінчилися нокаутом.

Вперше він виграв світовий титул під своїм справжнім ім'ям Кассіус Клей в поєдинку з Сонні Лістоном в лютому 1964 року. До цього на його рахунку було лише 12 зустрічей в якості професійного боксера, всі вони завершилися його перемогою.

У 1967 році, після відмови проходити службу в армії, він був позбавлений чемпіонського титулу, йому також заборонили проводити бої на території США, а також виїжджати за кордон.

Скасування заборони на проведення боїв дозволила Алі повернути чемпіонський титул в 1974 році в поєдинку з Джорджем Форманом.

Програвши в 1978 році Леону Спінксу, в повторному поєдинку того ж року Алі зумів повернути титул, ставши, таким чином, чемпіоном світу в третій раз.

Життя знаменитого боксера в цифрах і фактах

- Кассіус Марселлус Клей народився 17 січня 1942 року в Луїсвіллі, штат Кентуккі, CША.

- У 1960 році завоював титул Олімпійського чемпіона з боксу в напівважкій вазі, в 1964 році - у важкій вазі, вже в якості професійного боксера.

- Після завоювання титулу в 1964 році змінив ім'я, ставши Мохаммедом Алі.

- Після дев'яти успішно проведених боїв був позбавлений титулу в 1967 році за відмову від проходження армійської служби. Повернув титул в поєдинку з Джорджем Форманом у 1974 році у віці 32 років.

- Провівши десять вдалих боїв, в лютому 1978 року знову втратив титул в поєдинку з Леоном Спінксом.

- Через вісім місяців, у вересні 1978, здобув перемогу над Спінксом, повернувши титул чемпіона світу, але в 1979 році оголосив про завершення кар'єри.

- Повернувся в спорт у 1980 році для бою з Ларрі Голмсом за титул чемпіона світу; Алі завершив поєдинок в десятому раунді. Провів ще один невдалий бій з Тревором Бербік в 1981 році.

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