 5 років тому помер великий Мухаммед Алі | Блоги | Champion.com.ua
Сьогодні збірна України зіграє із Північною Ірландією
Сьогодні 08:08 514
Легендарна трилогія Алі - Фрейзер, яка завершилася трилером у Манілі
Сьогодні 11:03 3400
Костюк - Чжен: онлайн-трансляція матчу другого кола Roland Garros. LIVE
Сьогодні 09:47 772 1
Леоненко: Нехай Ярмоленко йде у Спартак. Що цих політиків слухати?
Сьогодні 09:39 844 5
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Сьогодні 06:06 16295
Світоліна - Лі: онлайн-трансляція матчу другого кола Roland Garros. LIVE
Сьогодні 03:05 1017 1
Розклад чемпіонату Європи - 2020 з футболу, склад груп, турнірна сітка
Сьогодні 01:17 6712
Молодіжна збірна України розписала мирову з Туреччиною
Вчора 22:30 616
Трубін - найкращий гравець Шахтаря у сезоні 2020/21
Вчора 21:14 260
Динамо продовжило контракт з Луческу
Вчора 12:27 1152
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
2000 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо Андрій Твердохліб
29.05.2021 17:29 31558 12
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями Андрій Твердохліб
29.05.2021 15:48 877 1
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22 Максим Буйдин
29.05.2021 14:20 2635
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
29.05.2021 14:17 5284
Дівчина дня. Ярослава Магучіх взяла участь у фотосесії для відомого глянця
Дівчина дня. Ярослава Магучіх взяла участь у фотосесії для відомого глянця Андрій Твердохліб
29.05.2021 13:09 3338
Прямі трансляції
Навколо спорту

5 років тому помер великий Мухаммед Алі

Сьогодні 09:21 Valeriy Ruchka 1799 0
5 років тому помер великий Мухаммед Алі

Джерело - Чемпіон.

5 років тому на 75-му році життя помер легендарний боксер Мухаммед Алі.

Алі був єдиним боксером, який тричі вигравав титул чемпіона світу у важкій вазі. За свою майже двадцятирічну спортивну кар'єру він виграв 56 поєдинків, 37 з яких закінчилися нокаутом.

Вперше він виграв світовий титул під своїм справжнім ім'ям Кассіус Клей в поєдинку з Сонні Лістоном в лютому 1964 року. До цього на його рахунку було лише 12 зустрічей в якості професійного боксера, всі вони завершилися його перемогою.

У 1967 році, після відмови проходити службу в армії, він був позбавлений чемпіонського титулу, йому також заборонили проводити бої на території США, а також виїжджати за кордон.

Скасування заборони на проведення боїв дозволила Алі повернути чемпіонський титул в 1974 році в поєдинку з Джорджем Форманом.

Програвши в 1978 році Леону Спінксу, в повторному поєдинку того ж року Алі зумів повернути титул, ставши, таким чином, чемпіоном світу в третій раз.

Життя знаменитого боксера в цифрах і фактах

- Кассіус Марселлус Клей народився 17 січня 1942 року в Луїсвіллі, штат Кентуккі, CША.

- У 1960 році завоював титул Олімпійського чемпіона з боксу в напівважкій вазі, в 1964 році - у важкій вазі, вже в якості професійного боксера.

- Після завоювання титулу в 1964 році змінив ім'я, ставши Мохаммедом Алі.

- Після дев'яти успішно проведених боїв був позбавлений титулу в 1967 році за відмову від проходження армійської служби. Повернув титул в поєдинку з Джорджем Форманом у 1974 році у віці 32 років.

- Провівши десять вдалих боїв, в лютому 1978 року знову втратив титул в поєдинку з Леоном Спінксом.

- Через вісім місяців, у вересні 1978, здобув перемогу над Спінксом, повернувши титул чемпіона світу, але в 1979 році оголосив про завершення кар'єри.

- Повернувся в спорт у 1980 році для бою з Ларрі Голмсом за титул чемпіона світу; Алі завершив поєдинок в десятому раунді. Провів ще один невдалий бій з Тревором Бербік в 1981 році.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()