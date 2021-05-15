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Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 7 років тому Динамо виграло Кубок України

Сьогодні 16:25 Андрій Твердохліб 4220 0
Емоції Гармаша, епічна бійка та перший трофей Реброва: 7 років тому Динамо виграло Кубок України

Джерело - Чемпіон.

15 травня 2014 року у Полтаві відбувся горезвісний фінал Кубку України з футболу сезону 2013/14.

Матч між Динамо та Шахтарем мав відбутися у Полтаві, проте через російську агресію в стислі сроки його було перенесено до Полтави. 8 травня виконавчий комітет вирішив низку матчів, серед яких і фінал Кубку, провести без глядачів.13 травня виконком виніс рішення про проведення матчу у Полтаві на стадіоні Ворскла ім. О. Бутовського. 14 травня ультрас Динамо прийшли до Будинку футболу з вимогою провести матч з вболівальниками, після чого заступник голови ФФУ Анатолія Конькова Анатолій Попов через декілька годин повідомив, що фінал відбудеться з вболівальниками.

Цікавий факт: За інформацією Чемпіона, увесь периметр стадіону Ворскла був під пильним "оком" снайперів СБУ.

Це був перший матч такого статусу для Сергія Реброва, який буквально за місяць до того (16 квітня) очолив київський гранд. На 40-й хвилині, м'яч після удару Домагоя Віди зачепив голову Олександра Кучера та перетнув лінію воріт Шахтаря. А ще за 3 хвилини хорватський легіонер Динамо, після шикарного навісу Велозу, подвоїв перевагу киян.

Другий тайм пройшов за переваги гірників, але підопічні Луческу змогли забити лише раз. На 57-й хвилині відзначився Дуглас Коста. 

Окрім яскрової гри та 10 перемоги Динамо в Кубках України, фінал запам'ятався легендарним діалогом Олега Гусєва з уболівальниками Шахтаря і бійкою імені Ракицького, у якій, що не дивно головним героєм став Денис Гармаш.

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