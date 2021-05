Ліверпуль здобув перемогу над Манчестер Юнайтед (4:2) в перенесеному матчі 34-го туру АПЛ.

Після матчу між Садіо Мане і тренером Юргеном Клоппом трапився інцидент. Футболіст на полі відмовився тиснути руку своєму наставнику.

Мане почав гру з лави запасних і з'явився на полі на 74-й хвилині, замінивши Діого Жоту.

How about this incident between Jürgen Klopp and Sadio Mané at full-time! 👀



