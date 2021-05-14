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Де можна побачити перший контракт Кличка

Сьогодні 10:58 Valeriy Ruchka 7761 0
Де можна побачити перший контракт Кличка

Джерело - Чемпіон.

Вже сім років у самому центрі столиці функціонує унікальний проєкт, до якого доєдналися десятки тисяч киян та гостей міста.

150 квадратних метрів, ексклюзивні експонати, неймовірне мультимедійне шоу "Історія однієї мрії" – все це Klitschko Museum. Боксерські халати та рукавички, чемпіонські пояси, різноманітні нагороди з величезної кількості турнірів, професійні контракти та посвідчення Віталія та Володимира – усе це робить музей Кличко по-справжньому унікальним. Ніде в світі немає такої кількості автентичних речей, що належали видатним боксерам, зібраних в одному місці.

Klitschko Museum – не класичний заклад. Перш за все – це неймовірна атмосфера, створена як раритетною експозицією, так і надсучасним мультимедійним шоу "Історія однієї мрії", яке транслюється на інтерактивних екранах у рамках кожної екскурсії. Його підготував відомий український продюсер і режисер Сергій Долбілов, який вдало відобразив непростий шлях легендарних братів до світового визнання. Це історію про те, як божевільна мрія може стати реальністю за умови правильного ставлення до неї. Історія про перемоги. Причому, не лише у спорті, а й – у житті.

А ще – це унікальне місце сили українського спорту. Недаремно музей Кличко користується неабиякою популярністю серед спортсменів, які відвідують його аби надихнутися та зарядитися чемпіонською енергетикою перед великими стартами. Збірні України з футзалу, баскетболу, греко-римської боротьби, відомі боксери та представники інших єдиноборств, молоді атлети та вже зрілі майстри – всі вони вже встигли завітати до музею.

Klitschko Museum – це і соціальна складова та один із інструментів стимулювати бажання молоді до ведення здорового способу життя та зміцнення національного духу. Українські воїни та ветерани АТО, десятки тисяч школярів з різних куточків України – регулярні гості закладу.  А ще це справжня родзинка туристичного Києва, яку вже кілька років рекомендують для відвідування популярні туристичні додатки та буклети. Зважаючи на неймовірну популярність братів Кличків у всьому світі, іноземці також часті гості музею. Їм пропонують перегляд мультимедійного шоу англійською.  І хоча шість років – невеликий період для такого закладу, музей не стоїть на місці: композиції, експонати та екскурсійна програма оновлюються.

Якось Володимир Кличко привіз оригінал свого першого боксерського контракту, - пригадує історію PR-директор музею Кличко Максим Розенко. – Документ було підписано в 1995 році, коли українець виступав за німецький клуб "Фленсбург". З цього контракту ми можемо дізнатися, що заробітна плата Володимира в німецькому клубі складала  1000 дойчмарок. Ще 1000 він отримував за кожен проведений бій. Були і бонуси. Якщо перемагав в поєдинку - премія 500 марок. Якщо перемагав нокаутом – ще 500. Найцікавіше в цьому контракті було дописано від руки. 19-річний Володимир вже на підписанні угоди запропонував президенту клубу дописати додатковий бонус. Якщо українець перемагає нокаутом у всіх боях першості бундесліги, йому сплачують бонус в розмірі 10 000 дойчмарок. Керівник клубу погодився і в підсумку Кличко-молодший отримав цей бонус.  І майже кожен з 324 раритетних експонатів, представлених у музеї, має свою ексклюзивну історію. Про яку можна дізнатися, відвідавши виставку.  

Замовити екскурсію можна на сайті музею klitschkomuseum.com. Довідки за телефоном 097 225 59 86.    

Просто цифри

1 червня 2014 року було відкрито музей Кличко

24  - представники всіх 24 регіонів України та республіки Крим відвідали музей

52 -  в Klitschko Museum завітали  іноземні гості з 52 країн світу

72 відсотки відвідувачів складають діти та підлітки

96 медіа-зустрічей з відомими спортсменами було організовано в музеї

324 раритетні експонати представлені в музеї

9646 екскурсій було проведено в Klitschko Museum

169 538 відвідувачів подивилися мультимедійне шоу "Історія однієї мрії"

 Фото Роман Редька

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