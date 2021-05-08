Я довбав пальцями його жопу: Мак-Грегор написав образиливий твіт на адресу Нурмагомедова

Джерело - Чемпіон.

Ексчемпіон світу UFC Конор Мак-Грегор продовжує провокувати непереможного росіянина Хабіба Нурмагомедова, який завершив кар'єру після перемоги над Джастіном Гейджи.

Ірландець опублікував принизливий твіт, який потім видалив.

"Я не тримав його за шорти, а довбав пальцями його гомофобну жопу. І ви тільки подивіться на це щасливе обличчя. Він любить, коли у нього в дупі стирчить палець", - написав Мак-Грегор.

Нагадаємо, Нурмагомедов переміг Мак-Грегора задушливим прийомом восени 2018 року.

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