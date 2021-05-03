У Києві завершився чемпіонат Європи з бадмінтону: фотомиттєвості

Джерело - Чемпіон.

Напередодні, у київському Палаці спорту завершився 28-й чемпіонат Європи з бадмінтону, який наша країна приймала вперше. На жаль, в останній змагальний день через протокол COVID-19 організатори не змогли провести два фінали, а чемпіони в одиночному чоловічому та чоловічому парному розрядах визначилися без боротьби. Незважаючи на це, європейська першість пройшла на найвищому рівні, а організатори отримали найвищу оцінки від керманичів європейського бадмінтону та схвальні відгуки від спортсменів.

Фото: Денис Носов, Чемпіон

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