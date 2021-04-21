Купи м'яса, рука валяється: Поворознюк докладно розповів про вибух гранати

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів про вибух гранати в офісі, де він був присутній.

"Заїхав до друзів. Подзвонив мені Вертелецький, сказав: "Приїжджай до нас, ми на базі". Я часто приїжджав туди. То в нарди пограємо, то посидимо поспілкуємося. Він подзвонив: "Приїжджай на 5 хвилин". Я приїхав, заходжу, він зі своїм компаньйоном Льовою сидять і говорять. Я сів з лівого боку. Сиділи і говорили, скажімо так, ні про що. Анекдоти розповідали, сміялися, посміхалися. Тут Вертелецький встає, дістає гранату, кладе її на стіл і посміхається. Я нічого не зрозумів. Дивлюся - бойова граната. Жартів мало. Проходить дві секунди, він бере гранату і кладе у кишеню собі. І вона вибухає.

Далі мене накриває столом, падають ікони зі стін на мене. Мене присипало. Далі вже погано пам'ятаю, як мене витягли на вулицю. Як опинився на вулиці - не знаю. Потім викликав поліцію, викликав швидку відразу. Зайшов туди, а там взагалі - купи м'яса, рука валяється. Льову вивів, замотали йому голову. Чекали, поки приїде поліція. Хочу заспокоїти всіх пайовиків. Зі мною все добре. Футбол був, є і буде. Підприємства були, є і будуть. Будемо працювати. У нас буде все добре",- сказав Поворознюк.

Нагадаємо, в результаті трагічного інциденту одна людина загинула, ще одна отримала осколкові поранення.

Сюжет Petrove TV про ситуацію з вибухом гранати.

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