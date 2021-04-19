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Він мав стати зіркою українського футболу. Денис Гармаш святкує день народження
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Він мав стати зіркою українського футболу. Денис Гармаш святкує день народження

Сьогодні 11:26 Valeriy Ruchka 2656 0
Він мав стати зіркою українського футболу. Денис Гармаш святкує день народження

Хавбек київського Динамо Денис Гармаш сьогодні, 19 квітня, святкує свій день народження.

Пропонуємо згадати, чим запам'ятався українському вболівальнику цей, без перебільшення, талановитий футболіст, який так і не зміг стати справжньою зіркою

1. Фантастичним переможним голом у фіналі чемпіонату Європи U-20 2009 року:

2. Геніальном пасом на Ярмоленка у виїзній грі кваліфікації Ліги чемпіонів 2012 року:

3. Феноменальною грою проти Порту в Лізі чемпіонів 2015/16:

4. Голом-красенем у ворота Наполі в Лізі чемпіонів 2016/17:

5. Скандальним вилученням імені Вакса, яке спричинило бійку навіть між лавами запасних Шахтаря й Динамо:

6. Непристойними жестами на адресу вболівальників Шахтаря:

7. Назвав Тараса Степаненка гнилою людиною:

8. Кивком у голову Жуніора Мораеса:

9. Переможним голом у ворота Шахтаря у грі за Суперкубок України 2019 року:

10. Зворушливою, майже батьківською любов'ю Юрія Сьоміна:

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