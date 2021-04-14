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Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона

Сьогодні 11:32 Valeriy Ruchka 6955
Володимир Кличко - Коррі Сандерс: бій в якому знищили українського чемпіона

Джерело - Чемпіон.

Після здобуття титулу чемпіона світу за версією WBO у жовтні 2000 року Володимир Кличко провів п'ять успішних захистів і вийшов на південноафриканця Коррі Сандерса. Бій відбувся у німецькому Ганновері 8 березня 2003 року і мав стати черговим тріумфом українця.

Сандерса вважали відвертим андердоґом – ставки на нього приймали з коефіцієнтом 40,0. Ніхто в команді Кличка серйозно не сприймав 37-річного ветерана і це, очевидно, розслабило Володимира. Він підійшов до бою з недооцінкою як суперника, так і його ударної сили. Особливо не був готовим до важких ударів лівою. Саме після кількох таких у голову за півхвилини до кінця першого раунду опинився у важкому нокдауні. Піднявся і за декілька секунд - ще один нокдаун. На початку другого раунду після ще двох падінь рефері зупинив побиття. Американський журнал "Ринг" визнав цю поразку "Апсетом року".

Після розгрому від Сандерса експерти почали помічати промахи німецького тренера Володимира Фріца Здунека. Український боксер застоювався, легко вступав у розміни, некомфортно почувався на середній дистанції та у клінчах. Довелося змінити тренера – ним став американець Еммануель Стюард, під керівництвом якого Володимир протягом десятиліття правив королівським дивізіоном.

Коррі Сандерс вже у наступному поєдинку у квітні 2004 року був битий - технічний нокаут у 8 раунді – Віталієм Кличком в бою за вакантний пояс WBC. Більше на цей рівень не виходив. У вересні 2012 року колишнього суперника Кличків смертельно ранили грабіжники у ресторані неподалік Преторії - столиці ПАР. Там святкував уродини племінника. Було йому 46 років.

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