Голкіпер Букараманга Хуан Серрано привіз своїй команді курйозний гол у гостьовому матчі 13-го туру чемпіонату Колумбії проти Петролера (3:1).

Інцидент трапився на 3-й хвилині. Отримавши пас від захисника, воротар чомусь став рухатися з м'ячем до лінії своїх воріт. У якийсь момент Серрано втратив контроль над ситуацією, і круглого в сітку добив нападник Петролера Браян Фернандес.

У коментарях під відео місцеві фанати назвали цей момент найдивовижнішим автоголом сезону в чемпіонаті.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua