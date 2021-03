Ягупова віддала вогняну передачу в матчі Євроліги

Капітан збірної України Аліна Ягупова провела вражаючий матч в Євролізі і допомогла Фенербахче обіграти Галатасарай (91:74).

В одному з епізодів українка віддала, можливо, найкращу передачу в сезоні.

Після яскравого обманного руху Ягупова віддала асист.

