У Чехії спортсмен встановив світовий рекорд, пропливши під льодом 81 метр

Чеський аквалангіст Девід Венцль проплив близько 81 метра (265,75 футів) під кригою та встановив світовий рекорд, наважившись на занурення у воду, температура якої склала 3 градуси тепла, без гідрокостюма.

Як повідомляє видання Reuters, він подолав цю дистанцію за півтори хвилини. Венцль влаштував заплив у водоймі, яка знаходиться в 100 км від Праги.

Відзначимо, що раніше рекордне значення становило 250 футів (близько 76 метрів). Його встановив данець Стіг Авалл Северінсен на території південної Гренландії в жовтні 2017 року.

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