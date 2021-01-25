Російський лижник Олександр Большунов, який на Кубку світу ударив, потім збив з ніг свого суперника є офіцером Росгвардіі та інструктор по спорту вищої кваліфікації спортивної команди при управлінні Уральського округу військ національної гвардії РФ.

Дикість дня. Російський лижник ударив і збив з ніг суперника на Кубку світу

За інформацією порталу Mtvuutiset, двоє людей подали на Большунова заяву в поліцію Фінляндії. Зараз поліція розглядає, чи є в діях Олександра ознаки злочину, пов'язаного з нападом на фіна.

Якщо поліція зробить висновок, що це так, буде розпочато попереднє розслідування інциденту, а за підсумком росіянину може загрожувати депортація, а в гіршому випадку - кримінальна відповідальність.

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