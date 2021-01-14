Шестиразова володарка Золотого м'яча оголосила про заручини з одноклубницею. Фото закоханих дівчат

Джерело - Чемпіон.

Шестиразова володарка Золотого м'яча (2006-2010, 2018) Марта Вієйра да Сільва, або просто Марта, оголосила про заручини з американкою Тоні Преслі.

Дівчата разом грають у Головній лізі сокеру США за Орландо Прайд.

"Це нова глава історії, яку ми пишемо разом", – підписала 34-річна бразилійка спільну світлину, на якій зображена в обіймах із 30-річною Преслі.

Марта є рекордсменкою за кількістю забитих м'ячів на чемпіонатах світу (17).

У 2019-му в бразильської нападниці діагностували рак грудей. Після операції вона повернулася у великий спорт.

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