Джерело - Чемпіон.

Юний голкіпер академії сантандерського Расінга знайшов цікавий спосіб видбивати пенальті та тим самим не порушувати нововведеня в правила, за якими хоча б одна нога кіпера має залишатися на лінії воріт під час пробиття 11-метрового.

Альваро Хіменес відбив 3 із 4 ударів із точки: воротар стає на коліна, а підскакую та стає на ноги вже під час розбігу гравця, який пробиває.

¿Penalti en contra del @realracingclub ? No os preocupéis, ¡hay seguro bajo palos!



🙋🏽‍♂️ ÁLVARO JIMÉNEZ ⛔️



Desafió a Kimi de rodillas y paró su TERCER penalti (de 3 intentos) en siete jornadas 😳



‼️ Qué LOCURA 🤯 pic.twitter.com/YYA1sElq3O — Diego Balbontin (@diegobalbontin) December 13, 2020

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua