16-річний форвард Боруссії став наймолодшим автором гола в історії Бундесліги

Форвард Боруссії з Дортмунда Юссуфа Мукоко став наймолодшим автором гола за всю історію чемпіонату Німеччини.

Нападник у віці 16 років і 29 днів розписався в воротах суперника на 61-й хвилині в матчі 13-го туру проти Уніона Берлін (1:2). Він проводив 6-й матч у головній команді Боруссії Д.

Раніше рекорд належав хавбеку Байєра Флоріану Вірцу, який провів гол у червні 2020 року, коли йому було 17 років і 34 дні.

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