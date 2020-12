Найкращі голи року. ФІФА оголосила трьох претендентів на премію Пушкаша

Міжнародна федерація футболу ФІФА оголосила трьох претендентів на премію Ференца Пушкаша, яка видається за найкращий гол року.

Номінантами на нагороду є Сон Хин Мін з Тоттенгема, Джорджіан де Арраскета з Фламенго і Луїс Суарес, який виступає за Атлетіко.

Сон Хин Мін (гол в складі Тоттенгема у ворота Бернлі в АПЛ)

Nobody: Absolutely no one: Not a single soul: Heung-Min Son: pic.twitter.com/80NDZTuWQI

Луїс Суарес (гол в складі Барселони у ворота Мальорки в Ла-Лізі)

Джорджіан де Арраскета (гол в складі Фламенго у ворота Сеара в чемпіонаті Бразилії)

E o autor do gol mais bonito do Brasileirão 2019 é... Parabéns, @GiorgiandeA! Foram milhares de votos na disputa. A bike do Arraxxxca está eternizada e o craque do @Flamengo será premiado na segunda-feira, no Prêmio Brasileirão! Alô, @FIFAcom! Digno de #Puskas, hein... ⚽️🚴‍♂️ pic.twitter.com/O7DpI7k017