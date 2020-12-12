Найкращі голи року. ФІФА оголосила трьох претендентів на премію Пушкаша

Джерело - Чемпіон.
Міжнародна федерація футболу ФІФА оголосила трьох претендентів на премію Ференца Пушкаша, яка видається за найкращий гол року.
Номінантами на нагороду є Сон Хин Мін з Тоттенгема, Джорджіан де Арраскета з Фламенго і Луїс Суарес, який виступає за Атлетіко.
Сон Хин Мін (гол в складі Тоттенгема у ворота Бернлі в АПЛ)
Nobody:— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 7, 2019
Absolutely no one:
Not a single soul:
Heung-Min Son: pic.twitter.com/80NDZTuWQI
Луїс Суарес (гол в складі Барселони у ворота Мальорки в Ла-Лізі)
✔️¡Gol nominado al Premio Puskàs 2020!— +𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐒 (@edwingamboa_) December 5, 2020
Autor: Luis Suárez🇺🇾 @LuisSuarez9 #FIFAFootballAwards #Sportspic.twitter.com/INPUkcoxDb
Джорджіан де Арраскета (гол в складі Фламенго у ворота Сеара в чемпіонаті Бразилії)
E o autor do gol mais bonito do Brasileirão 2019 é... Parabéns, @GiorgiandeA! Foram milhares de votos na disputa. A bike do Arraxxxca está eternizada e o craque do @Flamengo será premiado na segunda-feira, no Prêmio Brasileirão! Alô, @FIFAcom! Digno de #Puskas, hein... ⚽️🚴♂️ pic.twitter.com/O7DpI7k017— Brasileirão Assaí (@Brasileirao) December 7, 2019
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