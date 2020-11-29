 Золота колекція. Майк Тайсон - Леннокс Льюїс. Відео бою | Блоги | Champion.com.ua
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Золота колекція. Майк Тайсон - Леннокс Льюїс. Відео бою

Сьогодні 12:33 Valeriy Ruchka 3125
У червні 2002 року, відбувся один з найкасовіших поєдинків у історії суперважкої ваги. Найсильніший на той момент боксер дивізіону британець Леннокс Льюїс зустрівся з одним з найпопулярніших боксерів в історії американцем Майком Тайсоном.
Золота колекція. Майк Тайсон - Леннокс Льюїс. Відео бою

Джерело - Чемпіон.

Колишній боксер Леннокс Льюїс підтвердив, що може піти по стопах Майка Тайсона і повернутися на ринг. Ми вирішили згадати бій між легендарними боксерами!

Поєдинок Майка Тайсона і Леннокса Льюїса у червні 2002 року. Цей поєдинок міг відбутись раніше, ще в 1996 році. Але тоді "Залізному" Майку було вигідніше у фінансовому плані битися з Евандером Холіфілдом і тому Тайсон заплатив Льюїсу за відмову від бою. Майк пообіцяв Ленноксу наступний бій, але Холіфілд переміг і Тайсон виявився в ролі претендента. А потім прийшов час Льюїса і він до 2002 року завоював практично всі чемпіонські пояси.

І ось настав момент істини. Атмосфера була напружена до межі. Всім було ясно, якщо Майк Тайсон не нокаутує Леннокса в перші 2-3 раунди, то перемога буде за Льюїсом. Тайсон активно почав поєдинок і перший раунд був за ним. Майк небезпечно кидався на супротивника в надії завершити бій достроково, але Льюїс був сильнішим і домінував весь бій. З 6-го раунду перевага британця стала очевидним. В середині 8-го раунду Льюіс лівим аперкотом влучив у щелепу Тайсона. Рефері відрахував нокдаун. Ближче до кінця раунду Льюїс правим крюком послав Тайсона на канвас. На рахунок "10" Тайсон тільки встав на коліно. Рефері зафіксував нокаут.

Після бою Майк сказав журналістам: "Я радий, що Леннокс не вбив мене".

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