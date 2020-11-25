 Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч | Блоги | Champion.com.ua
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Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч

Сьогодні 17:35 Valeriy Ruchka 2683 0
Золота колекція. Шахтар - Вердер: фінал Кубку УЄФА. Повний матч
#Шахтар, #УЄФА, #Вердер

Джерело - Чемпіон.

20 травня 2009 року в Стамбулі на стадіоні Шукрю Сарачоглу донецький Шахтар виграв Кубок УЄФА.

Сезон в Кубку УЄФА вийшов дуже вдалим для українських клубів. Відразу три наших команди виявилися в 1/8 фіналу, причому київське Динамо і харківський Металіст зустрічалися між собою, і обмінялися домашніми перемогами - 1:0 в Києві і 2:3 в Харкові. Далі пройшло Динамо.

А в 1/4 фіналу Шахтар і Динамо синхронно обіграли суперників з Франції, Марсель і Парі Сен-Жермен, відповідно!

У півфіналі донеччани і кияни зустрінуться особисто - за сумою двох матчів виграв Шахтар - 1:1 в Києві, і 2:1 в Донецьку з вирішальним голом бразильця Ілсіньо на 89-й хвилині.

Ну, а 20 травня 2009 року в Стамбулі (в його азіатській частині - це перший і останній в історії футболу випадок, коли фінал єврокубка був зіграний на території Азії) зустрілися Шахтар і німецький Вердер (Бремен).

Шахтар виграв у додатковий час - 2:1.

Голи: Луїс Адріано (25), Налдо (35), Жадсон (97) 

Склад Шахтаря:

Пятов, Кучер, Фернандіньо, Жадсон (Дуляй, 112), Ілсіньо (Гай, 100), Луїс Адріано (Гладкий, 89), Левандовский, Вілліан, Рац, Чигринський, Срна.

Це був останній фінал Кубка УЄФА, оскільки з сезону 2009—2010 турнір змінено Лігою Європи УЄФА.

Дивіться повну версію фіналу в Стамбулі.

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