Twitter Барселони перед матчем групового раунду Ліги чемпіонів проти Динамо нагадав, що нинішній наставник "синьо-гранатових" Рональд Куман в складі каталонців забивав у ворота киян.

Сталося це 29 вересня 1993 року, коли Барселона обіграла Динамо з рахунком 4:1. До слова, єдиний гол киян в тому матчі забив Сергій Ребров, який наразі тренує угорський Ференцварош, що грає з Барселоною і Динамо в одній групі ЛЧ.

Experience vs @dynamokyiven?@RonaldKoeman has some 🚀 pic.twitter.com/GCebi3NgC5